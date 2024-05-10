10 May 2024 - 03:21 - Asayiş

Ankara Emniyeti'nde üç isme uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da bir suç örgütü ile ilgili gündeme gelen iddiaların açıklığa kavuşturulması ve soruşturmanın zarar görmemesi için Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ile yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.