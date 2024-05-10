- Asayiş

Ankara Emniyeti'nde üç isme uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da bir suç örgütü ile ilgili gündeme gelen iddiaların açıklığa kavuşturulması ve soruşturmanın zarar görmemesi için Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ile yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ankara Emniyeti'nde üç isme uzaklaştırma mask

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: 

" Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." ifadelerine yer verildi.

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10 May 2024 - 03:21 Ankara- Asayiş

Mahreç  Zehra Önen

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