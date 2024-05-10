10 May 2024 - 03:13 - Spor

"Sporcularımızı tebrik ederiz"

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir Ayvalık'ta yapılan 2 ve 4 kilometrelik ayrı parkurlarda düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda, Jandarma Gücü sporcularının ;2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile müsabakaları tamamladıklarını duyurdu.