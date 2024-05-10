- Spor

"Sporcularımızı tebrik ederiz"

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir Ayvalık'ta yapılan 2 ve 4 kilometrelik ayrı parkurlarda düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda, Jandarma Gücü sporcularının ;2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile müsabakaları tamamladıklarını duyurdu.

"Sporcularımızı tebrik ederiz" mask

Jandarma Genel Komutanlığı'nın  sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

" Balıkesir Ayvalık'ta yapılan 2 ve 4 kilometrelik ayrı parkurlarda düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda, Jandarma Gücü sporcularımız; 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile müsabakaları tamamlamıştır.

Sporcularımızı tebrik ederiz." denildi.

# Jandarma Genel Komutanlığı, Sporcu, Yüzme, Parkur, sosyal, ile, Jandarma

10 May 2024 - 03:13 - Spor

Mahreç  Şevval Ateş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL