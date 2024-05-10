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ABB'den arı yetiştiricilerine destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralı arıcıları destekleyerek 737 arı yetiştiriciye hibe destekli fondan arı yemlerini dağıtıma başlandığını duyurdu.

ABB'den arı yetiştiricilerine destek mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: 

“Arı Varsa Tarım, Üretim Varsa Gelecek Vardır.”

Arıcılık üzerine çalışan yerli üreticilerimizi desteklemek ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ekonomik düzeyde azaltmak amacıyla Ankaralı arıcılarımızı destekleyerek 737 arı yetiştiricimize hibe destekli fondan arı yemlerini dağıtıma başladık." denildi.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, arı, hibe, Destek, sosyal, Ankara

10 May 2024 - 03:09 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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