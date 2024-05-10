ABB'den arı yetiştiricilerine destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:
“Arı Varsa Tarım, Üretim Varsa Gelecek Vardır.”
Arıcılık üzerine çalışan yerli üreticilerimizi desteklemek ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ekonomik düzeyde azaltmak amacıyla Ankaralı arıcılarımızı destekleyerek 737 arı yetiştiricimize hibe destekli fondan arı yemlerini dağıtıma başladık." denildi.
“Arı Varsa Tarım, Üretim Varsa Gelecek Vardır.” ?
Arıcılık üzerine çalışan yerli üreticilerimizi desteklemek ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ekonomik düzeyde azaltmak amacıyla Ankaralı arıcılarımızı destekleyerek 737 arı yetiştiricimize hibe destekli fondan… pic.twitter.com/o5xEnmYn0A
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 9, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.