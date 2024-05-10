Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oldu

BAYER LEVERKUSEN NAMAĞLUP FİNALDE

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, evinde İtalya Serie A ekibi Roma ile karşı karşıya geldi. BayArena’da oynanan karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı. Danny Makkelie’nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ile Jan de Vries yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, toplam skorda rakibine üstünlük sağladı ve UEFA Avrupa Ligi’nde finale çıktı. Ev sahibi ekip Bayer Leverkusen’e finali getiren golleri 82’nci dakikada kendi kalesine Gianluca Mancini ve 90+7’nci dakikada Josip Stanisic attı. Konuk ekip Roma’nın gollerini ise 43 ve 66’ncı dakikada penaltıdan Leandro Paredes kaydetti.

LEVERKUSEN 59 YILLIK REKORU KIRDI

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı ve ilk maçın da avantajıyla adını finale yazdırdı. Bu sonucun ardından Leverkusen, Aralık 1963 - Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz temsilcisi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılmayan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı. Mücadelenin uzatma dakikalarına 2-1 yenik giren Bayer Leverkusen, 90+7’nci dakikada Josip Stanisic’in attığı golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılarak namağlup serisine devam ederken, aynı zamanda yenilmezlik rekorunu da kırmış oldu.

ATALANTA EVİNDE RAHAT KAZANARAK FİNALE ÇIKTI

Gecenin bir diğer yarı final maçında ise İtalya Serie A ekibi Atalanta, evinde Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya’yı konuk etti. Gewiss Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Gil Manzano yönetti. Gil Manzano’nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ile Angel Nevado üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Atalanta 3-0’lık skorla rahat kazandı. 1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibini 3-0 mağlup eden Atalanta, UEFA Avrupa Ligi’nde adını finale yazdırdı. Ev sahibi ekip Atalanta’ya finali getiren golleri ise 30’uncu dakikada Ademola Lookman, 52’nci dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5’inci dakikada El Bilal Toure kaydetti.

Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'daki Dublin Arena'da oynanacak.