Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 01.15 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Can Yılmaz'ın kontrolünde olan seyir halindeki 34 HGT 905 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören sürücü Yılmaz, otomobilini emniyet şeridinde durdurdu. Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası otomobil çekici ile karayolundan kaldırılırken, aksayan trafik normale döndü.