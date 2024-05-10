- Asayiş

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Yangın, saat 01.15 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Can Yılmaz'ın kontrolünde olan seyir halindeki 34 HGT 905 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören sürücü Yılmaz, otomobilini emniyet şeridinde durdurdu. Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası otomobil çekici ile karayolundan kaldırılırken, aksayan trafik normale döndü.

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10 May 2024 - 02:37 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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