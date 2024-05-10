Avrupa Günü Ankara’da resepsiyonla kutlandı

'Ortak Değerlerimiz, Ortak Geçmişimiz' ve 'Birlikte İnşa Ettiğimiz Barış ve Refah' sloganıyla düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda davetli katıldı. 9 Mayıs Avrupa Günü resepsiyonunda, 'Ortak Değerlerimiz, Ortak Geçmişimiz' ve 'Birlikte İnşa Ettiğimiz Barış ve Refah' temalı dijital fotoğraf sergisi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Büyükelçisi Nikolaus Meyer tarafından açıldı. Sergi, AB ve Türkiye’nin birlikte desteklediği ortak kültürel miras projelerinin fotoğraflarından oluşuyor.

Görev süresi dolan ve Avrupa Günü'nü Ankara'da son kez kutlayan Meyer, "Türkiye'de seyahat etmek aynı zamanda büyük ölçüde ortak olduğumuz ve AB'nin korunmasına yardımcı olmaya istekli olduğu muhteşem bir kültürel mirasa da gözlerinizi açar. Bu ortak miras, yalnızca kolektif hafızanın kaynağı ve tarihi ve bilimsel çalışmaların vazgeçilmez bir aracı değildir. Bu, daha iyi bir karşılıklı anlayışa yol açabilecek ve ön yargıları ortadan kaldırabilecek verimli bir kültürler arası diyaloğu teşvik etmek için paha biçilmez bir araçtır. Bu değerli anıların yanı sıra, son yıllarda karşılaştığımız birçok zorluğun ardından Türk halkının dayanışma ve dayanıklılığının canlı izlenimini de yanımda getiriyorum. Yıkıcı orman yangınlarından geçen yılın trajik depremlerine kadar, Avrupa Birliği ve üye ülkeleri yardım çağrınıza her zaman yanıt verdi. Kolektif ve istikrarlı desteğimizin yanı sıra, bize ilham veren şey sizin dayanıklılığınızdır. Burada geçirdiğim süre boyunca, sorunlu mahalleleri başlı başına benzersiz bir zorluk olan büyüleyici ve karmaşık ülkenizi daha iyi kavrama şansım oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kışkırtılmamış ve haksız saldırganlık savaşı hala tüm şiddetiyle devam ediyor. Gazze'deki savaş ve Ortadoğu'daki geniş çaplı istikrarsızlık, bölgede ve ötesinde bir güvensizlik ve çatışma dönemine işaret ediyor. Barış ve birlik kutlaması olan Avrupa Günü vesilesiyle bir araya geldiğimizde, barış ve güvenliğin ne kadar kırılgan olabileceğini ve bunu kıtamızda ve ötesinde korumak, geliştirmek ve savunmak için nasıl çalışmamız gerektiğini kendimize hatırlatalım. Bu sorumluluk her birimize aittir. Dört yılım yavaş yavaş sona ererken, ortak başarılarımızı ve ortak zorluklarımızı değerlendirip, değerlendirmenin zamanı geldi. Türkiye-AB ilişkileri elbette istediğimiz aşamada değil. Bu karmaşık ve çok yönlü bir ilişkidir. Ancak Türkiye aday bir ülke, ilişkilerimiz onlarca yıl öncesine dayanıyor ve sayısız ve benzeri görülmemiş krizlere karşı dayanıklılığını kanıtladı. Geçtiğimiz dört yılda dış politika, ticaret, yatırımlar, göç, bağlantı, yeşil ve dijital geçiş gibi ortak çıkarlarımızı ilgilendiren pek çok alanda çalışmaya yorulmadan devam ettik" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN AB’YE ÜYELİK HEDEFİ ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SUNMAKTADIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında, "Bildiğiniz üzere Türkiye’nin AB’ye üyelik girişimi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma idealinin bir göstergesidir. Ortak Avrupa ruhunun temeli olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü sağlamada, Türkiye’nin AB’ye üyelik hedefi çok önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle Türkiye uzun zamandır bu yolda attığı adımlarla AB’ye üyelik için hazır olduğunu göstermiştir. Ülkemizin kuzey ve güneyinde yaşananlar ise Türkiye’nin Avrupa Birliği için ne kadar öneme sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. AB üyesi ülkeler ile AB kurumlarından da ülkemizin AB üyeliği konusundaki çabalarını desteklemeleri ve ön yargıları aşarak bir an önce Türkiye’nin tam üyeliğinin gerçekleşmesi için gerekli iradeyi göstermelerini bekliyoruz" dedi.