Adana'da kaza: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdam Mahallesinde meydana geldi. Osman Kayadelen (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya kontrolden çıkıp, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kayadelen ile yanında bulanan Ayşe Kayadelen (48), Elif Kılıç (53) ve Zahide Akar (57) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.