Adana'da kaza: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdam Mahallesinde meydana geldi. Osman Kayadelen (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya kontrolden çıkıp, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kayadelen ile yanında bulanan Ayşe Kayadelen (48), Elif Kılıç (53) ve Zahide Akar (57) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.