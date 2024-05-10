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Galatasaray'dan Fatih Karagümrük maçına hazırlık

Galatasaray, Süper Lig’in 36’ncı haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'dan Fatih Karagümrük maçına hazırlık mask
Galatasaray'dan Fatih Karagümrük maçına hazırlık
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

# Galatasaray, Fatih Karagümrük, fatih

10 May 2024 - 01:30 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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