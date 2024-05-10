Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaşandı. 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Lokman Y. (38) ve Ali A. (60), yanlarında getirdikleri bıçaklarla birbirlerini yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Lokman Y. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali A. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kavgayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Mardin'de bıçaklı kavga
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.