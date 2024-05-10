10 May 2024 - 01:04 - Siyaset

Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşı AL Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.