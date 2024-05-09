Iğdır'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında yapılan Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda kentteki gelişmeler masaya yatırıldı.

Iğdır Valiliğinde düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Iğdır il genelindeki çalışmaları rakamlarla anlatan Vali Turan, "Biz, Türkiye Yüzyılı'na girerken güçlü bir Türkiye için ve güçlü bir Iğdır için güvenliğin, kamu düzeninin, esenliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu noktada hem Emniyetimiz hem Jandarmamız hem de kolluğumuzun diğer birimleri etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmektedirler" dedi.

Kentte sürdürülen çalışmalara yönelik rakamları da paylaşan Turan, "69 aranması olan şahıs yakalanmış, çeşitli asayiş suçlarından 16 şahıs tutuklanmıştır. 48 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, 4 göçmen kaçakçısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 21 küçük, 1 orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edilerek Bölücü Terör Örgütü (PKK) mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiştir." diye konuştu.

Kaçakçılıkla mücadeleye de değinen Turan, şöyle devam etti: "Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 602 litre kaçak akaryakıt, 2 elektronik sigara, 552 kilogram tütün, 1 tabanca, 16 cep telefonu, 7 eski eser, 1 sahte ehliyet başta olmak üzere çok sayıda suç unsuru ele geçirilmiş, 61 şüpheliye işlem yapılmıştır. Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Özellikle narkotik alanında mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Turan, "Bu kapsamda 16 gram esrar, 143 gram metamfetamin, sentetik ecza maddeleri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara intikal ettirilen 12 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" dedi.