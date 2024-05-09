İmamoğlu: “İBB haritasını yeniledik”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İBB haritası ile ilgili X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İBB haritasını yeniledik, yapay zeka ile çok işlevli bir hale getirdik. Yol durumu, 3 boyutlu şehir görünümü, yakındaki etkinlikler gibi birçok özellik yeni haritamızda.

Haritaya, İstanbul Senin uygulamasından ya da tarayıcılarınızdan erişebilirsiniz.”