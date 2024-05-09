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İmamoğlu: “İBB haritasını yeniledik”

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB haritasını yeniledik” dedi.

İmamoğlu: “İBB haritasını yeniledik” mask

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İBB haritası ile ilgili X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İBB haritasını yeniledik, yapay zeka ile çok işlevli bir hale getirdik. Yol durumu, 3 boyutlu şehir görünümü, yakındaki etkinlikler gibi birçok özellik yeni haritamızda.

Haritaya, İstanbul Senin uygulamasından ya da tarayıcılarınızdan erişebilirsiniz.” 

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09 May 2024 - 22:16 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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