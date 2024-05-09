İmamoğlu: “İBB haritasını yeniledik”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İBB haritası ile ilgili X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İBB haritasını yeniledik, yapay zeka ile çok işlevli bir hale getirdik. Yol durumu, 3 boyutlu şehir görünümü, yakındaki etkinlikler gibi birçok özellik yeni haritamızda.
Haritaya, İstanbul Senin uygulamasından ya da tarayıcılarınızdan erişebilirsiniz.”
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.