Milli boksör Rabi Topuz, yoğun bakıma alındı

Malatya'da milli boksör Rabia Topuz (22), antrenman yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.
Olay akşam saatlerinde Akçadağ İlçesine bağlı Kotan Gölü mevkiinde meydana geldi. Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı. Çevredekilerin yardımı ile Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Topuz, durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Topuz'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.