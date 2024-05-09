- Çevre

İzmir'de yangın

İzmir’in Bayındır ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, hava ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İzmir'de yangın mask
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Zeytinova Mahallesi Küpbaşı mevkisinde bulunan zeytinlik alanda çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bayındır İlçe Orman Müdürlüğü ve Bayındır Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 tonaj aracı ile müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.00'de söndürüldü. Çıkış sebebi henüz nedeni öğrenilemeyen yangında yaralanan olmazken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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09 May 2024 - 20:02 DHA İzmir- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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