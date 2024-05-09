İzmir'de yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında Zeytinova Mahallesi Küpbaşı mevkisinde bulunan zeytinlik alanda çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bayındır İlçe Orman Müdürlüğü ve Bayındır Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 tonaj aracı ile müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.00'de söndürüldü. Çıkış sebebi henüz nedeni öğrenilemeyen yangında yaralanan olmazken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.