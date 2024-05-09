İzmir'de yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında Zeytinova Mahallesi Küpbaşı mevkisinde bulunan zeytinlik alanda çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bayındır İlçe Orman Müdürlüğü ve Bayındır Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 tonaj aracı ile müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.00'de söndürüldü. Çıkış sebebi henüz nedeni öğrenilemeyen yangında yaralanan olmazken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.