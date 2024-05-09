"Emanete ihanet edilmez"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Çatalca’da yağmur suyu kaynaklı taşkınlarda yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçecek atık su kanal projesinin temelini attı. İSKİ, temel atmayla birlikte, ilçedeki 7 mahalle parkının (Belgrat, Başakköy, Çiftlikköy, Dağyenice, Karacaköy, Elbasan, İnceğiz) da yenileme sonrası açılışlarını gerçekleştirdi. “Çatalca İSKİ Altyapı Yatırımları Temel Atma ve Mahalle Parkları Açılış Töreni”, CHP Parti Meclisi üyeleri Berker Esen, Cem Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla düzenlendi. Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, İmamoğlu, Güzel ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa birer konuşma yaptı.

“BİZ NE DEDİK?”

Seçim öncesinde ve sonrasında açılışlar, temel atma törenleri yapmaya devam ettiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Biz ne dedik? Arı gibi çalışmak… Efendim Ekrem İmamoğlu atom karınca… Ben diyorum ki; biz bundan sonra çok çalışmanın adını bile değiştireceğiz. Bize bakıp akıllarına sadece şu gelecek. Kim olursa olsun, ‘Biz de çok çalışmalıyız’ diyecekler. Biz Türkiye'de, muhalefetimize çok çalışmayı da öğreteceğiz. Göreceksiniz. Hep gayretli, hep adaletli, hep liyakatli olacağız. Size mahcup olmayacağız” dedi. Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla, İstanbulluların yaşam kalitesinin artmasına yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, “Bu yapacağımız yatırım, inşallah kalıcı çözüm getirecek. Bu sorunları, muhtemel can kayıplarını, mal kayıplarını artık Çatalca'da da hiç yaşamayacağız. İstanbul'un her noktasına bu konuda değindik. Özellikle atık su kaynaklı kirliliği ortadan kaldıracağız. Bu köylerden doğan o kirlilik hatlarını ayıracağız ve ne Karadeniz'e ne de Büyükçekmece Gölü'ne herhangi bir atık su gitmeyecek” bilgilerini paylaştı.

“ÇATALCA'NIN BÜTÜN KÖYLERİNİ ELDEN GEÇİRECEĞİZ”

“Yetersiz altyapı pek görünmez, hissedilmez ama aslında hem sizin yaşamlarınızı hem de şu pırlanta gibi güzel çocuklarımızın geleceklerini karartır, onların sağlıklarını tehdit eder” diyen İmamoğlu, “O bakımdan biz, sizin hiçbir zaman gözünüzü boyayan işler yapmayacağız. Biz, size faydalı işler yapacağız. Görmeyeceksiniz ama toprağın altında size hayatınızı güzelleştirecek, hayatınızı, yaşamınızı kaliteli hale getiren yatırımları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bugün Çatalca'nın 7 tane köy parkını pırıl pırıl hale getirdik, sizlerin hizmetine kavuşturuyoruz. Bu köylerin dışında geniş kapsamlı revizyonlarla, Çatalca'nın bütün köylerini elden geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“BİZİM BAKIŞ AÇIMIZ ŞU”

“Bizim bakış açımız şu” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İnsana saygı duyacaksın. Yaşadığımız bu şehre de özen göstereceksin. İnsanlarımızı dinleyeceğiz. Onların ne dediklerini duyacağız. Ona göre sorunlarına çözüm ulaştıracağız. Çözemeyeceğimiz bir sorun ise, niçin çözülemeyeceğini anlatacağız. Bizim hiçbirinizden gizlimiz saklımız yok. Biz neyi biliyoruz? Sizin adınıza görev yaptığımızı biliyoruz. Biz, sizlerin şehri emanet ettiği insanlarız. Ben de öyleyim, Erhan Başkan da öyle. Emanete ihanet edilmez. Hele hele sizlerin emaneti olan bu kutsal şehre, hiç ihanet edilmez. O bakımdan bu şehre, Allah'a şükür, hep koruyucu gözle baktık. Hep iyi işler, güzel işler yapma gayretinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Yüz milyonlarca liralık temel atma töreni yapıyoruz. Onlarca hizmet açılışını ve temel atma süreçlerini yürüttük, yürüteceğiz. İşte bugün Çatalca'da onun için bir aradayız. Anlayışımızda şu var: 1 liralık iş de 1 milyar liralık iş de birbirinden çok farklı değildir. Çünkü bizim baktığımız pencere şu: Milletin parasını kullanıyoruz. Milletin parasıyla, sizlere faydalı işler yapıyoruz. Yani milletin parasını, kuruşuna kadar millete veriyoruz. Bu bizim en asil yolculuğumuzdur.”

“HEP BERABER ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Tebrik ziyaretinde bulunduğu Güzel ile Çatalca’nın sorunlarını masaya yatırdıklarını aktaran İmamoğlu, “Aradan 5 yıl geçecek, inşallah görevimiz dönemi biterken, sizin huzurunuza geldiğimizde hem seçim öncesi söylediklerimi hem de bugün burada söylediklerimi hatırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki, ‘İmamoğlu hemşehrimiz, İmamoğlu kardeşimiz, İmamoğlu arkadaşımız, Erhan Başkanımızla birlikte söylemişti. Yaptı. Bize oraları kazandırdı’ diyeceksiniz. Hiç endişeniz olmasın. Ben, sadece bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yolculukta emek veren bütün yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çatalca'nın güzel muhtarlarına, bizimle birlikte iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Hep beraber çok daha güzel işler yapacağız” dedi.

ÇATALCA’DAKİ SU BASKINLARI ÖNLENECEK

Dr. Başa’nın verdiği bilgilere göre; bölgenin karışık sistem çalışan hatları üzerindeki yağmur suyu yükü kaldırılarak, arıtma tesislerine gelen yük azaltılacak, yağışlı havalarda meydana gelen su baskınları önlenecek. Ayrıştırılan atık su ve yağmur suyu kanalları ile Karadeniz’e ve Büyükçekmece Gölü’ne bölgeden karışan atık sular engellenecek. Böylece bölgede yaşanan su baskınlarının ve atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Projenin tamamlanmasıyla, bu sorunlar kalıcı olarak ortadan kalkacak. Proje kapsamında; 30 kilometre atık su kolektör ve şebeke kanalı, 17 kilometre yağmur suyu kanalı ve 3 adet foseptik yapısı imalatları yapılacak.