- Gündem

Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı

Şanlıurfa'da, yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nin girişine Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı. Tabelada Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin bulunmadığı gözlendi.

Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı mask
Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı
Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı
Haber albümü için resme tıklayın

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni DEM Parti’li Uğur Kahraman kazandı. Kahraman, ilk icraat olarak belediye binası girişindeki üzerinde T.C. ibaresi yer alan Ceylanpınar Belediyesi tabelasını kaldırtarak, yerine yeni tabela astırdı. Tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça Ceylanpınar Belediyesi yazıları yer aldı.

# Ceylanpınar Belediyesi, T.C. ibaresi, şanlıurfa, kaldırıldı, olarak, Belediye, ilk

09 May 2024 - 17:39 DHA Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL