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BJK'den, Ghezzal ve Rashica hakkında açıklama

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

BJK'den, Ghezzal ve Rashica hakkında açıklama mask

Beşiktaş  yaptığı açıklamada, 

"Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

# Beşiktaş, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, ile, Sağlık

09 May 2024 - 15:17 - Spor

Mahreç  Melisa Sapaz

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