09 May 2024 - 15:09- Yaşam G:

Ankara için uyarı!

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ankara il genelinde bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen toz taşınımına dikkat." ifadeleri kullanıldı

Ankara için uyarı! mask

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren beklenilen toz taşınımına dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde; " Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;   Ankara il genelinde bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen toz taşınımına dikkat."

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09 May 2024 - 15:09 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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