Ankara için uyarı!

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren beklenilen toz taşınımına dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde; " Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il genelinde bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen toz taşınımına dikkat."