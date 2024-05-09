Meteoroloji'den Batı kesimlere uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Batı Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!
09 Mayıs 2024 13:41 Uyarı No: 182
Rüzgarın; 10.05.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat), Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamleli 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de Cumartesi öğle saatlerinden sonra, Batı Akdeniz'de Cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama Zamanı
10.05.2024 09:00
Bitiş Zamanı
11.05.2024 12:00"
?Meteorolojik Uyarı
Batı Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!@AFADBaskanlik @TC_istanbul @valikirklareli @edirne_valiligi @CanakkaleGovTr @TC_Balikesir @izmirvaliligi @AntalyaValilik @Burdurvalilik @ISPARTAVALILIK @tcmuglavaliligi pic.twitter.com/lB9uh4UsgN
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 9, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.