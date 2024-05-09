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Daha sağlıklı ve erişilebilir Gölbaşı!

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çölyak hastaları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Daha sağlıklı ve erişilebilir Gölbaşı! mask

Gölbaşı Belediye Yakup Odabaşı, çölyak hastaları ile kahvaltı programında bir araya gelerek, vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi.

Gölbaşı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Yakup Odabaşı çölyak hastalarımızla kahvaltı programında bir araya geldi. Sosyal belediyecilik anlayışımızla hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kulak vererek ortak akıl ve istişare kültürüyle ilerlemeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı

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09 May 2024 - 13:46 Ankara/ Gölbaşi- İlçe Haberleri

Mahreç  Melisa Sapaz

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