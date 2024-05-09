Daha sağlıklı ve erişilebilir Gölbaşı!

Gölbaşı Belediye Yakup Odabaşı, çölyak hastaları ile kahvaltı programında bir araya gelerek, vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi.

Gölbaşı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Yakup Odabaşı çölyak hastalarımızla kahvaltı programında bir araya geldi. Sosyal belediyecilik anlayışımızla hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kulak vererek ortak akıl ve istişare kültürüyle ilerlemeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı