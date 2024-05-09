Yem hazırlama ünitesine düşen işçi, hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Özbağ beldesindeki tavuk çiftliğinde meydana geldi. Tavuk çiftliğinde çalışan Veysel Erbaş, dengesini kaybederek yem hazırlama ünitesine düştü. Erbaş, yemlerin üzerine yığılması nedeniyle havasız kaldı. Olayı fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çalışanların yardımıyla yem hazırlama ünitesinden çıkarttıkları Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Erbaş'ın cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.