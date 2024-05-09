- Asayiş

Yem hazırlama ünitesine düşen işçi, hayatını kaybetti

Kırşehir'de bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen işçi Veysel Erbaş (48), hayatını kaybetti.

Yem hazırlama ünitesine düşen işçi, hayatını kaybetti mask

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Özbağ beldesindeki tavuk çiftliğinde meydana geldi. Tavuk çiftliğinde çalışan Veysel Erbaş, dengesini kaybederek yem hazırlama ünitesine düştü. Erbaş, yemlerin üzerine yığılması nedeniyle havasız kaldı. Olayı fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çalışanların yardımıyla yem hazırlama ünitesinden çıkarttıkları Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Erbaş'ın cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verilecek.

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09 May 2024 - 13:43 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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