Başöğretmen otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Sefa T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce yol kenarındaki yayaya ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

8 AY ÖNCE ATANDI

Yaralı sürücü Sefa T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, otomobilin çarptığı yaya ise öldü. Olay yerinde hayatını kaybeden yayanın da kimliği belli oldu. Yayanın, 8 ay önce Gölcük ilçesindeki Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu özel eğitim sınıfı başöğretmeni olarak tayin olan Orhan Gündoğdu olduğu öğrenildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Evli ve 2 çocuk babası Gündoğdu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi. Sürücü Sefa T.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği bildirilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.