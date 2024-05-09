THY'den yine rekor sayı

THY, Nisan 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildirim yayımladı. Açıklamaya göre havayolu şirketi, Nisan 2023 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,9 artarak 7 milyon oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Nisan 2023 döneminde 2,46 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 0,5 artarak 2,47 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Nisan 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 80,7 olurken, Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 80 yurt içi doluluk oranı yüzde 86,5 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Nisan 2023 döneminde 18,7 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,4 artarak 20,3 milyar oldu. Taşınan Kargo-Posta'da ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde 120,9 bin ton iken, 2024 yılının Nisan ayında yüzde 34,4 artarak 162,5 bin ton olarak kayıtlara geçti.

UZAK DOĞU'DA YOLCU SAYISI YÜZDE 28 ARTTI

Nisan ayında THY, Orta Doğu'da 615 bin 935, Avrupa'da yüzde 10 artışla 2 milyon 212 bin 751, Uzak Doğu'da yüzde 28 artışla 619 bin 911, Kuzey Amerika'da 314 bin 743, Orta ve Güney Amerika'da yüzde 10 artışla 89,423 ve İç hatlarda ise 2 milyon 733 bin 854 yolcuya hizmet verildi.

4 AYLIK DÖNEMDE 25,5 MİLYON YOLCU

Ocak-Nisan ayını kapsayan 4 aylık dönemde ise 2023 yılının aynı döneminde 23,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılında yüzde 8 artarak 25,5 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 7,7 artarak 10,1 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Ocak – Nisan 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,4 puan düşerek yüzde 80,5 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,2 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,7 olarak kayıtlara geçti.