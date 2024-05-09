'108 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

SON 1 HAFTADA 108 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları, ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir. Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, Son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 953 olmuştur. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. 3 Mayıs’ta Pençe operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

HUDUTLARDA MÜCADELE SÜRÜYOR

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; - Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 355 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 5’i terör örgütü mensubudur. 1.582 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. - Böylelikle, 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3.488’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52.442 olmuştur. Ayrıca 48 kilogramı son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 288 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

TSK DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunmaya devam etmektedir. - 2 Mayıs’ta ülkemize ziyaret gerçekleştiren Endonezya Dışişleri Bakanı’nı, - 3 Mayıs’ta IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi’ni kabul eden Sayın Bakanımız, - 7 Mayıs’ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuveyt Emiri ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir.

- Sayın Bakanımız, bugün de Sayın Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Katar Genelkurmay Başkanı ile Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını kabul edecektir. Bakan Yardımcımız Alpaslan Kavaklıoğlu ise 06 Mayıs’ta Bakanlığımızı ziyaret eden Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Terörle Mücadele Çalışma Grubu Üyesi Milletvekilleri ile bir araya gelmiştir. Diğer yandan, Filistin tarafınca barışa katkı sağlayacak ilk adımın atılması memnuniyet vericidir. İsrail hem bu adımı hem kendi içinde yükselen barış seslerini görmezden gelmemeli ve ateşkese taraf olmalıdır.

Böylesine olumlu bir gelişmeye rağmen, 35 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, saldırılarını artırarak Refah’a yöneltmiştir. İsrail’in saldırılarını durdurması, daha fazla masum insanın ölmemesi ve daha büyük bölgesel felaketlerin yaşanmaması adına uluslararası toplumu sorumlu davranmaya ve atılan bu adıma destek olmaya çağırıyoruz. Bölgemizde kalıcı barışın sağlanmasının, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşması ile mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz.

EFES-2024 TATBİKATI’NIN FİİLÎ ATIŞLI ARAZİ SAFHASI BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başarıyla icra ettiği operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu çerçevede; - Türk Silahlı Kuvvetlerimizin planlı ve bugüne kadar icra edilen EFES tatbikatları içerisindeki en geniş katılımlı tatbikatı olan EFES-2024’ün, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası tamamlanmıştır. EFES-2024’ün Fiilî Atışlı Arazi Safhası ise 09-30 Mayıs tarihleri arasında icra edilmektedir.

Ayrıca,

- Birleşik Arap Emirlikleri’nde DESERT FLAG-9/2024,

- Arnavutluk’ta NEPTUNE STRIKE 24.1,

- İspanya’da SPANISH MINEX-2024,

- İtalya’da MARE APORTO-POLARIS/ITALIAN MINEX,

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğal Afetler Arama Kurtarma,

- Ankara’da Yıldırım Seferberlik,

- Konya’da 5 ülkenin (Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan) katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası ile,

- Karadeniz, Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz’de 100 Suüstü Gemisi, 8 Denizaltı, 39 Uçak, 16 Helikopter, 28 S/İHA, 7 İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile 15 bin personelin katıldığı DENİZKURDU-II/2024 tatbikatları gerçekleştirilmektedir.

DENİZKURDU-II tatbikatının 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü’ne Sayın Bakanımız da katılacaktır. 13-18 Mayıs tarihleri arasında;

- Balıkesir’de STEADFAST NERVE,

- Azerbaycan’da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Doğal Afetler Arama Kurtarma,

- Almanya’da RAMSTEIN ALTERNATE tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Fransa Deniz Kuvvetlerine ait SURCOUF gemisi tarafından Antalya’ya, SOMME gemisi tarafından İzmir’e, liman ziyaretleri yapılmıştır.

- İtalya Deniz Kuvvetlerine ait DE LA PENNE gemisi 15 Mayıs’ta Aksaz’a, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ gemisi ise 17 Mayıs’ta İzmir’e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

- Japonya seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Maldivlerde Savunma Bakanı, Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı tarafından ziyaret edilmiş ayrıca Maldivler Ulusal Savunma Kuvvetlerine bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile geçiş eğitimleri icra etmiştir. Maldivler’in ardından 7 Mayıs’ta Bangladeş’e ulaşan TCG KINALIADA korvetimiz, bugün de bir sonraki liman olan Kuala Lumpur/Malezya’ya doğru seyre başlamış ve Japonya intikaline devam etmektedir. Bangladeş’ten ayrılan TCG KINALIADA korvetimizi selamlama esnasında Bangladeş Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak kırıma uğramıştır. Sağlık durumu iyi olan pilota ve Bangladeş Silahlı Kuvvetlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deniz Müzeleri ile Türk Deniz Tarihi’nin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında liman ziyaretlerine devam eden TCG NUSRET Müze Gemimiz, 10-11 Mayıs Girne/KKTC, 14-15 Mayıs Mersin ve 18-19 Mayıs tarihleri arasında ise İskenderun’a liman ziyaretleri icra edecektir. Gemimize tüm halkımız davetlidir.

- 8 Mayıs’ta NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında F-16 uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımı ile ortak eğitim uçuşu icra edilmiştir. - Yarın (10 Mayıs) Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından görev icra edilecek,

- 16 Mayıs’ta ise NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilecek Entegre Hava Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetlerimiz tarafından F-16 uçakları ile katılım sağlanacaktır. Fransa’da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, Ankara’daki Gazi Uyumevi’nde ağırladığımız Azerbaycan Ampute Futbol Takımı ile TSK Ampute Futbol Takımımız bir dostluk maçı gerçekleştirmiştir. Türkiye Ampute Millî Futbol Takımımıza ve Azerbaycan Ampute Futbol Takımı’ndaki kardeşlerimize Fransa’da düzenlenecek şampiyonada bir kez daha başarılar diliyoruz.

OMTAS’IN MUAYENE VE KABUL FAALİYETİ TAMAMLANDI

Mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. ADAY TERCİH İŞLEMLERİ YARIN SONA ERİYOR Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. “2024 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri” yarın sona erecektir. Öte yandan, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri olmak üzere sevgi ve fedakârlık timsali annelerimizin “Anneler Günü”nü şimdiden kutluyoruz. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; - Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, - Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.