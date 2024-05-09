Kamyonda 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

Anadolu Otoyolu uygulama noktasında 4 Mayıs'ta rutin denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir kamyonu durdurdu. Aracın kasasında yer alan antika eşyaları inceleyen ekipler, 3 kişinin eşyalar hakkında çelişkili ifadeler vermesi ve fatura gösterememeleri üzerine durumu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bildirdi. İnceleme sonrası kamyonda bulunan parçaların, tarihi eser kapsamına giren antika eşya olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, garaja çekilen kamyonda yapılan detaylı incelemede 1120 parça tarihi eser niteliğinde antika eşya ele geçirildi. Ele geçirilen antikaların yaklaşık piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirlendi. 18 ve 19'uncu yüzyıllara ait eserlerden bazıları şu şekilde:

17 adet 19'uncu yüzyıl Fransız yapımı sevres şömine saati ve köstekli saat. 6 adet Avrupa yapımı altın renkli kabartma figürleri bulunan çerçeveye sahip yağlı boya ve kanvas tablo. 5 adet 18 ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı sanatına ait gümüş, bronz bel kemeri. 1 gelin başlığı, 3 gümüş kınılı kama, 1 hançer. 3 adet 19'uncu yüzyıl Osmanlı sanatına ait piştov ve barut hazneli silah. 6 adet 18 ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı eseri kilim ve örtü tekstil ürünü. 1 adet Osmanlı yapımı 18 ve 19'uncu yüzyıla ilişkin işlemeli bakır vazo. 1 adet 19'uncu yüzyıl Avrupa eseri işlemeli bakır vazo. 5 adet Napoleon Bonaparte dönemi Fransız boulle kutulu likör takımı, 3 adet Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine ait sedef işlemeli sandık. 1 adet 19'uncu yüzyıla ait tahta ve kemik elemanlarından oluşan çıkrık. 4 adet Fransız yapımı ahşap gümüşlük ve köşe vitrini. 1 adet 19'uncu yüzyıla ait bronz aksamlı duvar tipi sekreter masası. 4 adet 19'uncu yüzyıl Fransız yapımı okuma ve opera gözlüğü. Fransız yapımı porselen ve gümüş fincan takımları, sürahiler, çatal-bıçak takımı, süs eşyaları, vazolar, şamdanlar ve tepsiler.

Eserlerin tam nitelik ve değer tespiti için Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından incelenmesi kararlaştırıldı.