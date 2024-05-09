Kartal'da kamyonet iki otomobile çarptı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Çavuşoğlu Mahallesi, Spor Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde Kartal yönüne doğru ilerleyen 34 DTK 18 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 DK 6262 plakalı hafif ticari araca, daha sonra 34 RY 8470 plakalı sürücü kursuna ait otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, orta refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazaya karışan sürücü kursu eğitim aracında yaralanan Z.D., hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Hasar gören araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazaya ilgili inceleme başlattı.