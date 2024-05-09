- Kültür & Sanat

"Başkent Kültür Sanat” dergisinin 15. sayısı yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Başkent Kültür Sanat” dergisinin 15. sayısı yayınlandığını duyurdu.

"Başkent Kültür Sanat” dergisinin 15. sayısı yayınlandı mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

"Başkente dair kültür sanat etkinlikleri, tarihî yapı, mekanlar kent kültürü ve turizmine dair önemli bilgiler…

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından hazırlanan “Başkent Kültür Sanat” dergisinin 15. sayısı yeni dijital tasarımıyla sizlerle…

Dergimizi Okumak için; https://s.ankara.bel.tr/bulten/kultursosyal_dergi_15/" denildi.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Kültür Sanat dergisi, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Sosyal Medya, sosyal, Ankara

09 May 2024 - 12:39 Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Melisa Sapaz

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