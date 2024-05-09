"Başkent Kültür Sanat” dergisinin 15. sayısı yayınlandı

Başkente dair kültür sanat etkinlikleri, tarihî yapı, mekanlar kent kültürü ve turizmine dair önemli bilgiler…?



ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından hazırlanan “Başkent Kültür Sanat” dergisinin 15. sayısı yeni dijital tasarımıyla sizlerle…



Dergimizi Okumak için; ⤵️… pic.twitter.com/s0g0NzFQyf

— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 9, 2024