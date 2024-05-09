Süper Lig'de 36'ncı haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 36'ncı haftasında 12 Mayıs Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şöyle:
12 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor (Ülker): Direnç Tonusluoğlu
19.00 Trabzonspor - İstanbul (Papara Park): Emre Kargın
19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray ( Atatürk Olimpiyat): Volkan Bayarslan
19.00 Konyaspor - Samsunspor (Medaş Konya Büyükşehir): Kadir Sağlam
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK (Yeni Adana): Abdulkadir Bitigen
19.00 Sivasspor - Başakşehir FK (BG Grup 4 Eylül): Bahattin Şimşek
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan): Oğuzhan Çakır
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba): Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü (Mersin): Ali Şansalan
19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor (Pendik): Atilla Karaoğlan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.