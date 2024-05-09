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"Ülkemizin Gurur Eseri “İstanbul Havalimanı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı hakkında paylaşımda bulunuldu.

"Ülkemizin Gurur Eseri “İstanbul Havalimanı" mask

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin Gurur Eseri “ İstanbul Havalimanı"

Güvenlik açısından her anlamda donanımlı, yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekipleri ile Dünya'da en kapsamlı, en nitelikli havaalanlarından bir tanesi...

Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı..."

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09 May 2024 - 12:31 İstanbul- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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