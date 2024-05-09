Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin Gurur Eseri “ İstanbul Havalimanı"

Güvenlik açısından her anlamda donanımlı, yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekipleri ile Dünya'da en kapsamlı, en nitelikli havaalanlarından bir tanesi...

Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı..."