Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin Gurur Eseri “ İstanbul Havalimanı"
Güvenlik açısından her anlamda donanımlı, yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekipleri ile Dünya'da en kapsamlı, en nitelikli havaalanlarından bir tanesi...
Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı..."
Ülkemizin Gurur Eseri “İstanbul Havalimanı" ?️
❇️Güvenlik açısından her anlamda donanımlı, yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekipleri ile Dünya'da en kapsamlı, en nitelikli havaalanlarından bir tanesi...
❇️Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı...… pic.twitter.com/nHHfCJ86Gu
— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) May 9, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.