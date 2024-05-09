Kayıp köylünün dağda çantası ve bastonu bulundu

Merkeze bağlı Güneyçam köyünde yaşayan İsmet Bilir, 7 Mayıs’ta sabah saatlerinde ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hinci bölgesine gitti. Bilir eve dönmeyince ailesi, jandarmaya haber verdi. Güneyçam Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler, arama çalışması başlattı. İz arama köpekleri, askeri helikopterler ve dron desteğiyle yapılan arama çalışmalarında İsmet Bilir’in cep telefonun en son sinyal verdiği bölgede 8 kilometrelik alanda bir sonuca ulaşılamadı. Sabah saatlerinde komando birliklerinin de dahil olduğu arama çalışmaları Kaval ve Herekol Dağları’nın yamaçlarında yoğunlaştırıldı. Yapılan aramada Herekol Dağı yamacında Bilir’in çantası ve bastonuna rastlandı.
Üç gündür haber alınamayan İsmet Bilir’i arama çalışmaları devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.