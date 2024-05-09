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Motosikletli maganda yayaların üzerine sürdü

Bir motosiklet sürücüsü, İstanbul'da seyir halindeyken yayaların arasından geçerek yaya güvenliğini tehlikeye attı. İnsanlarla alay ettiği anları kayda alarak bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Motosikletli maganda yayaların üzerine sürdü
Motosikletli maganda yayaların üzerine sürdü
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Motosikletli kişi kod adla açtığı bir hesaptan yayaların üzerine motosiklet sürerek çektiği görüntüleri paylaştı. Motosikletli, gece gündüz aynı formatta çektiği görüntülerle binlerce takipçiye ulaştı. Kimi zaman turistlerle dalga geçen kimi zaman da yol kenarında yürüyenlerin üzerine motosiklet süren kişi aynı zamanda bağırıp kahkahalar atarak insanları korkutmaya çalışıyor. Yaya güvenliğini de tehlikeye atan motosikletli sosyal medya kullanıcısının genellikle Anadolu yakasında dolaştığı görülüyor.

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09 May 2024 - 12:28 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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