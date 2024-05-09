Husiler'den ticari gemilere saldırı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Saree, yaptığı açıklamada, “Filistin halkına yönelik baskılara karşı zafer kazanan ve ülkemize yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığına yanıt veren Yemen Silahlı Kuvvetleri, iki gemiyi hedef alan deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve füze kuvvetlerinin ortak bir operasyonunu gerçekleştirdi. Bu gemilerden ilki Aden Körfezi'ndeki İsrail gemisi MSC DIEGO, diğeri ise MSC GINA'dır. Füze kuvvetleri MSC VITTORIA'yı hedef alan iki özel operasyon gerçekleştirmiştir; bunlardan ilki Hint Okyanusu'nda, diğeri ise Umman Denizi'nde aynı gemiye karşı yapılmıştır. İsabetler doğrudan ve isabetliydi” dedi.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM), gemilere yönelik saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.