- Asayiş

Ucuz şeker ve yağ ilanı dolandırıcılığına gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden ucuz şeker ve yağ ilanı vererek, havale ve eft yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Ucuz şeker ve yağ ilanı dolandırıcılığına gözaltı mask
Ucuz şeker ve yağ ilanı dolandırıcılığına gözaltı
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Sosyal medya platformu üzerinden, piyasadan daha uyguna satılık toz şeker ve yağ satışı ilanını görenler, verilen telefon numarasından iletişime geçtikleri satıcıya, IBAN numarası üzerinden ödeme yaptı. Aldıkları ürünler adreslerine gelmeyen, aradıkları numaraya da ulaşamayan vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri tarafından 7 Mayıs’ta operasyon düzenlendi. Eskişehir, Hatay, Muğla ve Erzurum’da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, İ.S., U.U., M.A.K., M.K.S., A.C.K. ve Y.S.’yi ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 44 cep telefonu, 69 banka kartı, 19 sim kart, 1 tablet, 3 bilgisayar, 2 taşınabilir bellek, 50 bin TL ile bir miktar dolar ve Kuveyt dinarı ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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09 May 2024 - 12:23 DHA Eskişehir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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