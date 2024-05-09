UNİCEF'ten Refah’ta hijyen açıkalaması

UNICEF Sözcüsü James Elder, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Gazze’deki mevcut durum hakkında açıklamalarda bulundu. Refah kentine düzenlenecek askeri bir operasyonun tüm yetkililer tarafından endişe ile karşılandığına dikkat çeken Elder, “ UNICEF ve tüm insani yardım kuruluşları ateşkes ve Refah'ta saldırı yapılmaması yönünde çağrıda bulunuyor. Refah bir çocuk şehri. Gazze'deki kız ve erkek çocukların yarısından fazlası Refah'ta yaşıyor. Eğer güvenliği -Uluslararası İnsani Hukukun söylediği gibi- bombardımandan korunma, temiz suya, yeterli gıda, barınma ve ilaca erişim olarak tanımlarsak, o zaman Gazze Şeridi'nde gidilecek güvenli hiçbir yer yok” dedi.
“REFAH’TA 850 KİŞİYE 1 TUVALET DÜŞÜYOR”
Bölgedeki zor koşulların altını çizen Elder, “Refah'ta yaklaşık her 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Duşlarda ise durum dört kat daha kötü. Yani her 3 bin 500 kişiye bir duş düşüyor. Ailelere taşınmaları söylenen bölgelerde durum şaşırtıcı biçimde çok daha kötü” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.