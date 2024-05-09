- Asayiş

Yolcu otobüsü kaza yaptı

Kayseri-Niğde kara yolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsünün şarampole devrildi.

Yolcu otobüsü kaza yaptı mask
Yolcu otobüsü kaza yaptı
Yolcu otobüsü kaza yaptı
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 45'inci kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Kayseri’ye yolcu taşıyan 01 AJZ 822 plakalı As Adana firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. 12 kişinin bulunduğu otobüste 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla yaralılar İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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09 May 2024 - 11:49 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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