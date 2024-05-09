Biden'dan Refah açıklaması

ABD Başkanı Biden, CNN International’a yaptığı açıklamada, İsrail’in Refah’a geniş çaplı bir operasyon düzenlemesi halinde saldırı silahlarının gönderilmesini durduracaklarını belirtti. Biden, “ Gazze'de siviller bu bombalar ve nüfus merkezlerini hedef alan diğer yöntemler nedeniyle öldürüldü. Refah'a girerlerse, henüz Refah'a girmediler, silahları tedarik etmeyeceğimi açıkça belirttim. İsrail'in güvenliğinden uzaklaşmıyoruz. İsrail'in bu bölgelerde savaş yürütme kabiliyetinden uzaklaşıyoruz. İsrail'in Demir Kubbe ve son dönemde Orta Doğu'da meydana gelen saldırılara karşılık verme kabiliyeti açısından güvende olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ama bu çok yanlış” dedi.

İsrail tarafından Biden’ın açıklamaları sonrası resmi bir açıklama gelmedi.