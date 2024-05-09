THY'den yeni reklam filmi

Yayınlanan reklam filminde THY'nin uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Portekizli teknik adam, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor. Mourinho, Business Class mutfağının sunduğu gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.

Küresel markanın José Mourinho ile çektiği reklam filmiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda José Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu iş birliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor” dedi.

Yayınlanan reklam filmi ile ilgili açıklamalarda bulunan başarılı teknik direktör José Mourinhoise ise "Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en iyi havayolu olduğunu her sene aldığı ödüller ile tescilliyor. Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur. Bu iş birliği ile benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları’nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz" İfadelerini kullandı.