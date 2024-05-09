- Asayiş

Polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı

Aksaray'da, 12 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Saniye Kaşıkçı (30), evine gelen polisleri görünce, pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Yakalanan Kaşıkçı, tutuklandı.

Polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı mask
Polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı
Polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte, 'kapı dili düşürme' yöntemiyle 12 evden hırsızlık olayına karışan ve hakkındaki 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Saniye Kaşıkçı'yı yakalamak için 7 Mayıs'ta evine operasyon düzenledi. Tek katlı müstakil evde oturan Kaşıkçı, polisin geldiğini görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Kaşıkçı, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaşıkçı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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09 May 2024 - 11:34 DHA Aksaray- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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