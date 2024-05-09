Polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte, 'kapı dili düşürme' yöntemiyle 12 evden hırsızlık olayına karışan ve hakkındaki 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Saniye Kaşıkçı'yı yakalamak için 7 Mayıs'ta evine operasyon düzenledi. Tek katlı müstakil evde oturan Kaşıkçı, polisin geldiğini görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Kaşıkçı, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaşıkçı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.