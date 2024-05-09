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Gizli tanık ‘Garson’dan elde edilen bilgilerle FETÖ operasyonu

İzmir merkezli iki ilde, gizli tanık 'Garson'dan edinilen bilgiler doğrultusunda FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Gizli tanık ‘Garson’dan elde edilen bilgilerle FETÖ operasyonu mask
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturmalarda emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijitallerde, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibatı bulunan ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen, 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Kolluk kuvvetleri tarafından İzmir merkez ve Dikili ilçesi ile Ankara’da şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheliden 7’si yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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09 May 2024 - 11:16 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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