Türk vatandaşı, Kanada’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Kaza, 30 Nisan’da, Toronto kentindeki Avenue Caddesi ve Elgin Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Ağustos 2023’te büyük hayallerle İzmir’den Toronto’ya taşınan Ali Sezgin Armağan, bisikletiyle inşaat kamyonunu sollayarak sağ şeride yanaştı ve kırmızı ışıkta durdu. Kamyon ise inşaattaki yükleme alanına giriş yapmak üzere sağ şeritten sola dönüş yaptığı sırada Armağana çarptı. Armağan, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Armağan’ın kayınbiraderi Volkan Benli, yaptığı açıklamada, “Aldığımız bilgilere göre abim kamyonu sollayarak geçiyor ve kırmızı ışıkta bekliyor. Kamyon da kavşakta en sağ şeritten sola dönüp inşaatın bulunduğu yerdeki yükleme alanına girmeye çalışıyor. Kaza bu şekilde gerçekleşiyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor” dedi.

“YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTİYORDU, HAYALİYDİ”

Armağan’ın kız kardeşi Ayşen Benli ise abisinin büyük hayallerle Toronto’ya geldiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Ben 18 yaşındayken annemi kaybettik. Ailemiz için çok acıydı. Abim, babam ve ben üçümüz kaldık. Birbirimize daha sıkı kenetlendik. Sonra benim Kanada’ya gelme durumum oldu. Abim beni çok destekledi. Cebindeki parasını verdi, sürekli aradı sordu. O da yurt dışına gelmek istiyordu, hayaliydi. Onunla konuşuyorduk, keşke seni buraya getirebilsem diyordum. Daha sonra 3 senelik çalışma izni çıktı. Kısmetmiş, geldi. 4-5 ay bizimle kaldı. O sıralar ben hamileydim. Bana yardımcı oldu, eşime yardımcı oldu. Bize çok yardımcı oldu, bir yandan alışmaya çalıştı Kanada’ya. Ona bir oda tuttuk. Ellerimizle yaptık yatağını, dolaplarını monte ettik, çarşaflarını serdik. Bisikletiyle çalışmaya başladı.”

Ayrıca, kazanın meydana geldiği caddede toplanan bisiklet gönüllüleri, Armağan’ın yaşamını yitirdiği noktaya beyaz bir bisiklet ve çiçekler bırakarak Armağan’ı andı.

Ali Sezgin Armağan’ın cenazesi, 15 Mayıs Çarşamba günü memleketi İzmir’de bulunan Gökdere Mezarlığı’na defnedilecek.