Bakan Bak’tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak,’ Basketbol THY Avrupa Ligi’ play-off çeyrek final serisinde Monaco’yu eleyerek ‘Dörtlü Final’e kalan Fenerbahçe Beko’yu yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final beşinci ve son maçında Monaco'yu yenerek THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e yükselen Fenerbahçe Beko’yu yürekten kutluyorum. 6. kez Dörtlü Final’de mücadele etme hakkı kazanan Sarı Lacivertli temsilcimizin elde ettiği büyük başarıda emeği olan sporcuları, teknik ekibi, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko’ya, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde başarılar diliyorum.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.