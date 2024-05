Hazal Ergen/Ankara

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, ABD’de İsrail için eylem yapan öğrencilere destek vererek konuşma yapıp insanlığa çağrıda bulundu. ‘Nehirden denize Özgür Filistin’ sloganı attı.

‘Açlıktan ve İlaçsızlıktan Can Veriliyor’ Kitlesel destek eylemi, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Arapça ve İngilizce

dillerinde basın açıklaması okundu. Türkçe basın açıklamasını, öğrencilerden Burak Ertaş okudu. “Kampüsler Ayağa, Yaşasın Küresel İntifada!” diyerek

açıklamasına başlayan Ertaş, işgalci Siyonistlerin, emperyalist devletler eliyle Müslüman coğrafyaya yapılmış bir ihanet olduğunu belirtti.

Ertaş: “Siyonist rejim, 100 yıldır Filistin halkına bin bir zulüm etti. Fakat son 7 ayda Gazze’deki vahşi katliamla zulüm yeni bir evreye geçmiş oldu. Gazze’de binaların yüzde 85’i yok edildi. Üniversiteler, camiler, kiliseler ve hastaneler bombalandı. Enkaz altında kalıp, mezarları bile olmayan birçok insan var. Her gün paramparça edilmiş çocukların fotoğraflarını görmekteyiz. Diğer yandan açlıktan ve ilaçsızlıktan can veren insanlar var. Eşi benzeri görülmemiş bir soykırımı canlı bir

şekilde izlemekteyiz. Başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin bu soykırımı değişik şekillerde desteklediği, katil soykırımcıların hukuk önünde hesap vermesini engellediği, bir takım propaganda araçlarıyla soykırımcıları ahlaksızca haklı çıkarmanın peşinde olduğu görülüyor. Fakat Siyonizm’in propaganda araçlarının Batılı halklar nezdinde artık bir inandırıcılığının kalmadığı görülüyor.

Batılı halklara mensup on binlerce kişi siyonist rejimin soykırımını lanetliyor, Filistinlilerin yanında olduğunu ve işgale karşı haklı ve meşru mücadelelerinde onlara destek verdiğini cümle aleme haykırıyor. Bu vesileyle Batılı ülkelerin başkentlerinde her hafta çok geniş katılımlı protestolar düzenleniyor. Soykırım ve Gazzelilerin direniş iradesi küresel vicdanı tam anlamıyla ayağa kaldırmış durumda.” Hakkı haykıran öğrencilerin gözleri dönmüşçesine darp edildiklerini hatırlatan Ertaş: “İnsanlık vicdanının ortak sesini dile getiren bu gösteriler karşısında siyonist çeteye köle olmuş üniversite yönetimleri ise çok sert müdahalelere başvuruyor. İlgili

ülkelerin polisleri tüm dünyanın gözü önünde birçok öğrenciye alenen şiddet uyguluyor, kendilerini ifade etme haklarını elinden alıyor. Gözleri dönmüşçesine öğrencileri darp ediyor. Ayrıca üniversitelerden gelen görüntülerde birçok soykırım destekçisinin polis kontörlünde Filistin destekçisi öğrencilere saldırdığı gözleniyor. Üniversite öğrencileri Siyonist çete tarafından fişlenme ve okuldan ilişiği kesme gibi tehditlerle karşılaşsa bile kararlı duruşundan taviz vermiyor. Öğrenciler,

Siyonist rejimin sermayeyle büyüttüğü zulmüne karşı hiçbir tereddüt göstermiyor. Batılı devletler yıllardır demokrasi, ifade özgürlüğü ve azınlık hakları söylemi üzerinden tüm dünyadaki tahakkümünü güçlendirdi. Fakat kendi devletlerinin çıkarlarını aleyhine bir protestoyla karşılaştıklarında ifade özgürlüğünü tamamen rafa

kaldırdılar. Bizler, Ankara’daki üniversitelerde okuyan öğrenciler olarak Amerika’daki üniversitelerde Filistin direnişini destekleyen öğrencilere yapılan zulmü reddediyoruz. İşgalci ve soykırımcı rejime karşı verdikleri mücadeleden ve küresel intifadaya verdikleri destekten ötürü onları tebrik ediyoruz. Soykırım karşısında ayağa kalkmış küresel intifada artık durdurulamaz. Dünyanın her yerindeki öğrencilerin haykırdığını biz de tekrar ediyoruz: Nehirden denize özgür Filistin!”

diyerek açıklamasını sonlandırdı. Türkçe açıklamanın ardından aynı metin İngilizce olarak öğrencilerden Muhammed Emin Kurt ve Arapça olarak öğrencilerden Tayyib Atawne tarafından okundu. Okunan basın açıklamalarının ardından ise programa katılan akademisyenler konuştu. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu, yaptığı konuşmasında şunları aktardı: “DSÖ’nün açıklamasını göre Gazze’de ortalama olarak her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. Hayatta kalan çocuklar ise maalesef ailelerini ve yakınlarını kaybettikleri için zihinlerinde çok önemli yaralar oluşturmaktadır. Bu nedenle aslında Filistin’deki bütün çocuklar kurban edilmektedir. Ne yazık ki insanlık en karanlık zamanlarını yaşıyor. Her fırsatta demokrasi insan hakları havarisi kesilen bütün ülkelere insan hakları karnesi veren düzenleyen batılı ülkeler Filistin halkına yaşatılan devlet terörüne karşı hiçbir tepki göstermedikleri gibi maalesef İsrail desteklenmekte kendi ülkelerinde İsrail’e tepki gösteren öğretim üyeleri ve öğrencilere her türlü baskıyı yapmaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki Türkiye’nin devlet ve millet olarak Filistin için verdiği mücadele takdire şayandır. Özellikle soykırımın durması için batıda yürütülen diplomatik temaslar ve İsrail ile olan ticari ilişkilerin tamamen kesilmesi çok önemli desteklerdir. İsrail Türkiye’den ucuza temin ettiği ürünleri şimdi uzak pazarlardan daha pahalıya temin etmektedir. Türkiye’nin bu ambargosunun kesin ateşkes yapılana kadar devam etmesi gerekmektedir. Geçici ateşkes kesinlikle bu ambargo için engel teşkil etmemesi mutlaka kesin ateşkese kadar devam etmesini öneriyoruz. Başta Müslüman ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin Türkiye’yi örnek alarak İsrail’e ambargo uygulamaya çağırıyoruz. Maalesef Türkiye dışındaki Müslüman ülkeler İsrail terörüne bu güne kadar önemli bir tepki göstermedi.”

“Bütün İnsanlığı İsrail’e ‘Dur’ Demeye Çağırıyoruz”

Müslüman ülkelerin halklarına seslenen Karasu: “Devletlerinizin yapamadığını sizler yapın İsrail işretleri ve İsrial’e destek olan şirketlerin mallarını boykot edin. Müslüman ülkelerin batılı ülkelere ihracatı olmamakla birlikte çok yüklü büyük miktarlarda ithalatı bulunmaktadır. Bu nedenle Müslüman halklar eğer batılı şirketlerin İsrail’e destek veren şirketlerin mallarını boykot ederse ve bu boykot çok geniş katılımlı olursa etkili olacaktır. Son olarak vurgulamak istiyorum ki bugün insanlık onuru ayaklar altındadır. İnsanlık onurunu kurtarmak için bütün insanlığı İsrail’e ‘dur’ demeye çağırıyoruz. Gelin insanlık onuru için hep birlikte haykıralım; kampüsler ayağa ve yaşasın küresel intifada” dedi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Filistinli Doç. Dr. Halid El- Uveysi,”Konuşma bitti artık fiili dualarımız başlayacak. Türkiye’nin başkenti Ankara’dan şu müjdeyi veriyorum. İnşallah yakın zamanda fetih namazını Mescid-i Aksa’da kılacağız. Gayrı Müslüm öğrenciler Amerika’da eylemdeler, İskoçya ve Almanya’da ayaktalar ve onlar bedel ödemeye hazırız diyorlar. Biz bedel ödemeye hazır mıyız?” sorusuna tüm öğrenciler “hazırız” yanıtı verdi.

‘Mescid-i Aksa Hepimizin, Ona Sahip Çıkmalıyız’

Boykot ve ambargoların, ateşkes olana kadar değil işgal bitene kadar olması gerektiğini belirten El-Uveysi: “İşgal 76 senedir devam ediyor. Yüz seneden fazla bu zülüm devam ediyor. Ümmet sessizlik içinde artık yeter, yeter, yeter. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin mescidi değildir. Mescid-i Aksa hepimizin mescidi ona sahip çıkmak gerekiyor. Biz sözle canımız kanımız Mescid-i Aksa diyoruz. Onlar canlarını ve kanlarını feda ediyorlar. Çocuklar ölürken sesiz kalınmaz ama bu ümmet 2 milyar Müslüman sesiz. Dün Gazze’de Refah’a operasyon başlatıldı. Bizim gönderdiğimiz yardımlar artık Gazze’ye asla girmeyecek. Bizler sadece kınıyoruz. Kınama vakti bitti. Artık icraat vakti geldi. Elhamdülillah sonunda Türkiye İsrail’e ticari bir ambargo koydu. 7 ay önce söylemiştik. Sonunda oldu elhamdülillah. Ama Gazze’ye yeni bir yol açmak gerekiyor. Gazze’ye denizden bir yol açmak gerekiyor. Geçen haftalarda Türkiye’den gemiler gidecekti ama engeller ortaya çıktı. Bu engelleri kaldırıp Gazze’ye bir yol açacağız. Müminler değil gayri Müslümler Filistin’e sahip çıkıyorlar. Sizin için Filistin sadece insani bir mesele değil, sizin için hem insani hem de iman-i bir meseledir. Mescid-i Aksa özgür olana kadar imanınız tam değildir. Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma vaktidir” sözlerine yer verdi. Yapılan konuşmaların ardından kampüste oturma eylemi başlatıldı. Oturma eyleminde dev bir Filistin bayrağıyla yapılan Filistin haritası açıldı. Oturma eylemi ezgi, marş ve konuşmalar şeklinde devam etti.