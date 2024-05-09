- Asayiş

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Edirne’de Yunanistan’a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 7 Türk vatandaşı ile 3 Irak uyruklu organizatör yakalandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar mask

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Bosnaköy’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 7 Türk vatandaşı ve 3 Irak uyruklu organizatörü yakaladı. Türk vatandaşları hakkında adli işlem başlatılırken, 3 organizatör gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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09 May 2024 - 10:43 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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