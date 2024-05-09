İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Bosnaköy’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 7 Türk vatandaşı ve 3 Irak uyruklu organizatörü yakaladı. Türk vatandaşları hakkında adli işlem başlatılırken, 3 organizatör gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Asayiş
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
Edirne’de Yunanistan’a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 7 Türk vatandaşı ile 3 Irak uyruklu organizatör yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.