İngilizce bilmeyen rehber mi olur?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda çalışan 30 rehberin İngilizce bilmediğini iddia etti.
Ayrıca Müze'de çalışan 30 rehberin İngilizce öğrenmek için kursa yazıldığını ve Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde (ETİSEM) çalışan hocaların ise lise ve ortaokul mezunu olduğunu açıklayan Beşikçioğlu; "Belediye müze yapmış, 30 rehber çalışıyor. Rehberler işe alındıktan sonra İngilizce kursuna yollanmış. Rehber diye işe alınan personel İngilizce bilmiyor. ETİSEM'deki hocalarımızın çoğu lise ve ortaokul mezunu çıktı." dedi
Beşikçioğlu'nun bu paylaşımından sonra, sosyal medyada tepkiler büyümeye devam ederken, 30 rehberin nasıl ve ne amaçla müzeye alındığı merak ediliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.