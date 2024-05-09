Van Gölü'nde 300 kilo inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik gece gündüz denetim yapıyor. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gölağzı Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda, Van Gölü’ne atılmış 300 metre uzunluğunda misine ağı ve ağlara takılmış, 200 kilosu canlı 300 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar doğal yaşamına bırakılırken, ölü balıklar ise Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.