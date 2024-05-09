Trendyol 1. Lig'de son hafta yarın oynanacak

Haftanın açılış müsabakasında Ankara Keçiörengücü, Altay'ı konuk edecek. Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.
Günün diğer maçında ise Bitexen Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müsabaka, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de son haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Manisa FK (11 Nisan)
16.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.