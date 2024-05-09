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Başkan Kurtulmuş’un Küba temasları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’nın başkenti Havana’daki resmi temasları kapsamında, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Kurtulmuş’un Küba temasları mask
Başkan Kurtulmuş’un Küba temasları
Başkan Kurtulmuş’un Küba temasları
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’nın başkenti Havana’daki resmi temasları kapsamında, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş ayrıca, Küba’nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, şair ve yazar Jose Marti’nin anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

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09 May 2024 - 09:25 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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