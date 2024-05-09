Başkan Kurtulmuş’un Küba temasları

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’nın başkenti Havana’daki resmi temasları kapsamında, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş ayrıca, Küba’nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, şair ve yazar Jose Marti’nin anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.