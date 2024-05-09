Şanlıurfa'da kaza; sürücü yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Balıkayağı Bulvarı’nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Yusuf Ç.’nin kontrolünü yitirdiği 34 FIC 621 plakalı otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşaktan, 5 metre aşağıdaki park halinde bulunan hafriyat kamyonunun damperine düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Yusuf Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle tek yönü trafiğe kapatılan yolda araç konvoyu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik yeniden normale döndü.
Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.