"Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız"

Antalya merkezli iki ilde düzenlenen 'Mahzen-41' operasyonu hakkında X üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “MAHZEN-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı 'Ayazlar' olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız!"
Antalya merkezli 2️⃣ ilde düzenlenen “MAHZEN-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi❗
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/V9uouL9VQV
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 9, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.