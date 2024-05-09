"Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız"

Antalya merkezli iki ilde düzenlenen 'Mahzen-41' operasyonu hakkında X üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “MAHZEN-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı 'Ayazlar' olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız!"