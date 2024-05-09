- Gündem

"Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.

"Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız" mask

Antalya merkezli iki ilde düzenlenen 'Mahzen-41' operasyonu hakkında X üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya merkezli 2  ilde düzenlenen “MAHZEN-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı 'Ayazlar'  olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9  şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız!"

# İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü, Mahzen-41, olarak, şüpheli, Yakalandı

09 May 2024 - 08:34 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL