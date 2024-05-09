CHP'li Kış'tan beyaz et çıkışı

Hükümetin, tavuk eti fiyatlarını düşürmek için girdi maliyetlerini azaltmak yerine ihracatı yasaklama yoluna gittiğini kaydeden Kış, “Bu kararla işletmeler zarar görecek, binlerce işçi ve emekçinin hakları da gasp edilmiş olacaktır” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, AK Parti hükümetinin tavuk ihracatına kısıtlama getirmesini meclis gündemine taşıdı. Hayat pahalılığının önlenmesi için üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine işaret eden Kış, ihracat yasağının beyaz et fiyatlarını düşürmeyeceğini, çok sayıda işletmenin zarar etmesine yol açacağı uyarısı yaptı.

Kış, “Ticaret Bakanlığı beyaz et ihracatına sınırlama getirmiştir. Tavuk üreticiliğinde ülkemizde ilk 5'te yer alan seçim bölgem Mersin'de üreticilerimiz bu kararla mağdur edilmiştir. Getirilen kısıtlamayla sektörde söz sahibi olan başta Tarsus ilçemizdeki üreticilerimiz olmak üzere tüm beyaz et üreticileri yıllardır edindikleri kazanımlara darbe vurulduğunu belirtmişlerdir. Ekonomik krizin faturasını sektöre kesmenin doğru olmadığını belirten üreticilerimiz, ihracata kısıtlamanın ülke ekonomisine olumsuz etki yapacağını vurgulamaktadırlar. Bu kararla işletmeler zarar görecek, binlerce işçi ve emekçinin hakları da gasp edilmiş olacaktır. Tavuk eti fiyatlarının artması; yem fiyatlarının yükselmesi, nakliye ücretlerinin artışı gibi sebeplere bağlıdır. Bundan dolayı bu yanlış karardan derhâl dönülerek sorunların çözümü için Hükûmeti sektöre deva olmaya çağırıyoruz” dedi.